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今日 16:12 國際財經

日本擬向受疫情衝擊家庭派逾2萬

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日本首相安倍晉三計劃，向受新型冠狀病毒疫情影響，而收入減少至一定水平的每戶家庭，發放30萬日圓(約2.15萬港元)現金。

日本媒體報道，安倍在首相官邸與自民黨政務調查會長岸田文雄會談時，表達有關想法，雙方並就此達成共識。

岸田文雄表示，對安倍表達向每戶發放30萬日圓的想法一致。迅速發放很重要，將繼續與政府一同進行協調。

日本現時共有約5300萬戶家庭，設想以其中的約1000萬戶家庭為對象。安倍力爭最早下周在內閣會議上，通過支持此項措施的預算案。

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