國際財經

美國總統特朗普雖表明預期沙地阿拉伯與俄羅斯將達成減產協議，但市場對雙方是否落實減產仍抱持巨大疑問，加上美國首次申領失業救濟人數再破頂，投資者關注稍後公布的非農業職位數據，並憂慮疫情肆虐下失業率飆升，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5411點，挫68點或1.26%；德國DAX指數報9490點，跌80點或0.84%；法國CAC 40指數報4176點，挫44點或1.04%；意大利富時MIB指數報16579點，挫254點或1.51%。

道指期貨暫報21007點，跌266點。

特朗普在與沙地王儲穆罕默德和俄羅斯總統普京通電話後，於Twitter發文稱，預期沙地與俄羅斯將會每日減產約1000萬桶，更有可能多達1500萬桶。特朗普已安排於周五會晤美國石油企業高層。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)早前表示，俄羅斯尚無增加石油生產計劃，因油市仍供應過剩。另有媒體報道稱，沙地要求石油出口國組織(OPEC)成員召開緊急會議，討論油市問題。

有分析師指出，如果沙地與俄羅斯達成大幅減產協議，對油市是好消息，但相信即使沙地與俄羅斯同意減產，紐約油價只會反彈至30美元左右，因為全球需求疲弱情況仍然存在。市場亦懷疑，如果沒有包括美國在內的其他產油國合作，停止沙地和俄羅斯價格戰的協議能否得以推進。

美國勞工部早前公布，上周首次申領失業救濟人數達664.8萬人，創紀錄新高；按周增加334.1萬人，市場預期為376.3萬人。市場關注周五公布的美國3月非農業職位數據，將錄得較預期為差的表現。經濟師預期，3月非農業職位將減少10萬份。

新冠肺炎在全球累積的確診病例，突破百萬大關，死亡個案達到5.14萬宗。其中，美國新增2.07萬宗確診，總數達到23.57萬宗，為全球最多病例的國家。

油價昨日創下紀錄最大的日漲幅後，今日個別發展。紐約原油期貨現時每桶報24.93美元，挫0.39美元或1.54%；倫敦布蘭特期油報30.59美元，漲0.65美元或2.17%。