國際財經

沙地阿拉伯與俄羅斯有望達成減產協議，惟新冠肺炎在全球累積的確診病例，突破百萬大關，亞太區股市個別發展。

美股隔晚道指及標指漲逾2%，納指亦升逾1%，日本股市跟隨走高，終止連續4日的跌勢。日經平均指數收報17820點，升1點或0.01%。本周累挫1569點或8.09%。

南韓股市接近持平收市，韓國首爾綜合指數收報1725點，升不足1點或0.03%。

澳洲股市挫逾1%，澳洲普通股指數收報5106點，挫81點或1.58%。

台灣今日因清明節放假，金融市場休市。