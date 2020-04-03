國際財經

三星電子表示，已暫停美國家電工廠的生產，因兩名工人確診感染新型冠狀病毒。

該公司指出，旗下位於南卡羅來納州Newberry縣的工廠正被徹底清潔和消毒，預計將於下周一恢復運營。

目前，三星電子37個國內外生產基地中，四分之一暫停運營。位於印度、巴西的各兩家工廠和匈牙利、斯洛伐克、俄羅斯工廠已停止生產，位於波蘭的工廠也將停止生產線。此外，三星在美國及加拿大的所有實體專賣店從3月中旬起暫停營運。

三星SDI旗下在美國密歇根州的電池工廠，亦預定暫時關閉至4月13日。