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今日 11:24 國際財經

世銀批准首筆應急資金用於抗疫

世界銀行表示，已批准第一筆19億美元(約148.2億港元)的應急資金，用於25個發展中國家的抗疫行動，其中超過一半將用於幫助印度抗擊疫情。

世界銀行稱，預計未來幾天和幾周還將對多個新興市場國家的項目採取行動。

另外，世界銀行稱，正對世銀現有融資項目重新配置資源，價值達17億美元。該行稱，準備在未來15個月中斥資至多1600億美元來抗擊疫情。

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，該行正迅速行動，增強發展中國家應對疫情的能力，並縮短經濟和社會復甦的時間。

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