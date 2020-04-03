熱門：

今日 11:01 國際財經

特朗普轟3M公司 斥須為口罩付巨大代價

放大圖片

美國總統特朗普炮轟3M公司，稱其將為處理口罩的手法付出巨大代價。

特朗普在Twitter上表示，在看到3M公司處理口罩生產的方式後，「我們今日重重地打擊了他們」。他稱，《國防生產法》一直在，3M公司的做法讓許多政府官員感到吃驚，該公司將為此付出巨大代價。

特朗普稍早宣布，已經引用《國防生產法》，下令3M公司生產口罩，稍後會簽署法令禁止囤積和將個人保護裝備出口到國外。他較早前又下令要求通用電器及飛利浦等6間企業，增加醫療用呼吸機產量，以應對疫情。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads