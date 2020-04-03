國際財經

美國總統特朗普炮轟3M公司，稱其將為處理口罩的手法付出巨大代價。

特朗普在Twitter上表示，在看到3M公司處理口罩生產的方式後，「我們今日重重地打擊了他們」。他稱，《國防生產法》一直在，3M公司的做法讓許多政府官員感到吃驚，該公司將為此付出巨大代價。

特朗普稍早宣布，已經引用《國防生產法》，下令3M公司生產口罩，稍後會簽署法令禁止囤積和將個人保護裝備出口到國外。他較早前又下令要求通用電器及飛利浦等6間企業，增加醫療用呼吸機產量，以應對疫情。