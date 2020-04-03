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今日 08:17 國際財經

儲局資產負債規模創新高 達5.81萬億美元

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聯儲局公布，截至4月1日止，資產負債表規模擴至紀錄新高的5.81萬億美元，較前一周增加5570億美元。

自從聯儲局決定不限額地向金融市場全面注入流動資金後，一般相信該局的資產負債規模將屢創新高。

根據公告，銀行向聯儲局貼現窗借款金額減少，由前一周的508億美元降至437億元；回購協議下的交易金額也下降至2631億美元；向其他央行根據掉期協議借貸的金額上升至3485億美元，前一周為2060億美元。

聯儲局持有的國庫券金額由2.98萬億美元，升至3.34萬億美元。

 

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