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惠譽料今年全球經濟活動縮1.9%

受新冠病毒大流行拖累，評級機構惠譽預計，今年全球經濟縮減1.9%，美國降3.3%，中國增長少於2%。美國國會預算辦公室下調第二季GDP預測至跌7%，失業率料升至10%。

特朗普預期沙俄減產 紐油高收近25%



美國總統特朗普稱，預期沙地阿拉伯與俄羅斯將達成減產協議，每日減少1000萬桶，甚至1500萬桶原油。受消息刺激，紐約5月期油最高見27.39美元，收市升24.7%，每桶報25.32美元。倫敦布蘭特6月期油收市升21%，盤中曾飆47%。

新冠肺炎全球確診病例破百萬



新冠肺炎全球確診宗數突破百萬，最少51354人死亡。其中，美國新增20744宗確診，總數235747宗。意大利新增760人確診，累積13915人。法國死亡人數升12%，至5387人。

瑞幸咖啡虛增22億人幣交易額 股價曾瀉逾八成



瑞幸咖啡董事局特別調查委員會發現，去年第二季至第四季期間，虛增22億元人民幣交易額。股價最多瀉逾81%，收市仍挫超過75%。

油股暴漲 道指收市反覆飆逾460點



美國上周首次申領失業救濟人數再創新高，達到664.8萬人，消息拖累道指初段挫208點。其後傳出沙地與俄羅斯即將達成減產協議，道指曾反覆倒升534點，亦一度蒸發所有升幅倒跌，最終以上揚469點或2.24%收市。能源股抽高9.07%，雪佛龍和埃克森美孚股價分別升11%和7.6%，標指回升2.28%，納指都漲1.72%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月耐用品訂單終值維持按月升1.2%。貿易逆差收窄至399億美元，與預期相若。ISM紐約市商業活動指數3月按月跌39，至有紀錄以來最低的12.9。

￭ 美國西南航空擬向政府尋求援助；美國航空預期獲政府援助120億美元。

￭ Tesla第一季交付8.84萬輛電動車，勝預期7.99萬輛。

￭ 美滙指數尾段升0.7%，至100.17。日圓兌美元跌0.64%，歐羅跌1%。

￭ 紐約期金續升2.9%，每盎斯收報1637.7美元。

￭ 泛歐Stoxx 600收升0.42%；英法德股依次進賬0.47%、0.33%及0.27%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23100點，較昨日恒指收市低水180點。

￭ ADR港股比例指數報23210點，較港低69點。

￭ 香港電視(01137)3月訂單總交易額按年升1.32倍。

￭ 易緯(03893)配售最多4.8億股，集資1120萬元。

￭ 政府刊憲今日(3日)下午6時起酒吧或酒館等關閉14日。

￭ 政府：深圳灣口岸旅客清關服務時間今天起改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。貨物清關服務維持每日上午6時30分至午夜12時。