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今日 06:01 國際財經

經濟衰退憂慮升溫 美滙連升兩天

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投資者憂慮全球經濟衰退，避險需求令美元受惠，美滙價格連續第二天上揚。

美國勞工部較早時公布，上周首次申領失業救濟人數達664.8萬人，創紀錄新高；按周增加334.1萬人，市場預期為376.3萬人。

市場關注周五公布的美國3月非農業職位數據，將錄得較預期為差的表現。滙市再次震盪，資金尋求避險，推動美元滙價上升。經濟師預期，3月非農業職位將減少10萬份。

ICE美滙指數尾段升0.7%，至100.17。美元兌日圓升0.7%，至107.91日圓。歐羅兌美元跌1%，至1.0847美元。

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