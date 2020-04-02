國際財經

美國新出爐的上周首次申領失業救濟人數再創新高，達到664.8萬人，兩周合計已有近千萬人丟飯碗，觸發市場憂慮新冠肺炎肆虐下失業率飆升；其後傳出沙地阿拉伯與俄羅斯即將達成減產協議的利好消息，道指初段曾挫208點，低見20735點，但隨即反覆向上，一度倒升534點，即市最高見21477點；歐股跟隨美股上揚。美滙造好，期金價格續大幅抽升，紐約期油曾大幅反彈逾三成。

美國勞工部公布，截至3月27日的一周首次申領失業救濟人數再創紀錄新高，經調整後達664.8萬人，是前周330.7萬人(已向上修訂多2.4萬人)的兩倍有多，亦遠超分析師預測的310萬人；短短兩周已有995.5萬人加入失業大軍，相當於2007至2009年衰退期頭6個半月的總新申領人數。

非農職位料最悲削70萬個

至於4周平均的首次申領人數，則由前周的32.725萬急增至205.4萬，為逾3年新高。值得一提的是，上周與前周的首次申領人數，已雙雙打破1982年(69.5萬)和2009年3月衰退期間(66.5萬)所創下的紀錄。鑑於有更多州及市下令民眾在家避疫，經濟師估計，失業人數會維持高企一段時間。

市場另一個焦點落在周五出爐的3月就業報告，儘管預期肺疫對上月失業率的影響不大，但摩根士丹利較為悲觀，估算非農業新職位按月少70萬個，其他經濟師則料減少10萬個，失業率約為3.8%。

美股道指低開124點，跌幅擴大至208點後回揚，收市漲469點或2.24%，收報21413點，主要受惠油價強勁反彈和油股造好，油商雪佛龍和埃克森美孚分別升11.03%和7.65%。能源股帶頭抽高9.07%，標指止跌回升2.28%，收報2526點。納指也漲1.72%，收報7487點。

上周公布截至3月21日一周的首次申領失業救濟人數升至328.3萬人後，美股同樣應聲炒上，道指當日收市大漲1351點或6.38%。

歐股早段在油價和油股反彈支持下輾轉攀升，泛歐Stoxx 600指數微揚0.42%；英法德三大股市周三挫約4%，周四稍為喘穩，依次錄得0.47%、0.33%及0.27%漲幅。

期金漲2.9% 鷹揚金幣受捧

美滙指數在失業救濟人數公布後曾跌0.1%，隨即回揚，尾段升0.7%，至100.17。日圓跌0.64%，至每美元兌107.82日圓。英鎊升0.26%，兌1.2403美元。歐羅下跌1%，兌1.0847美元；西班牙疫情嚴峻，歐盟就是否升級刺激經濟措施出現分歧。

紐約期金續升2.9%，每盎斯收報1637.7美元。美國投資者紛紛買入金幣避險，截至3月底購入鷹揚金幣達14.2萬盎斯，為逾3年以來最多。

沙俄傳減產1500萬桶 布油曾飆47%

美國總統特朗普在與沙地王儲穆罕默德和俄羅斯總統普京通電話後，於Twitter發文稱，預期沙地與俄羅斯將會每日減產約1000萬桶，更有可能多達1500萬桶，消息刺激國際油價大幅反彈，紐約期油一度狂升逾34%，布蘭特期油更飆近47%。

紐約期油在周四美市早段曾大漲34.86%，高見每桶27.39美元，收市升幅收窄至24.7%，報25.32美元；布蘭特期油表現更強勁，早段升過46.69%，收復每桶30美元關，報36.29美元，收市升幅回順至21%，每桶報29.94美元。

其他同日出爐的數據還有供應管理協會(ISM)公布的紐約市商業活動指數，3月份按月跌39，至有紀錄以來最低的12.9，該指數50以下意味商業活動收縮。2月工廠訂單按月無升跌，遜於預期升0.2%；同期的耐用品訂單終值維持初值的按月升1.2%。另外，美國2月份貿易逆差從1月的455億美元收窄至399億美元，與預期相若。