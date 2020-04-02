國際財經

油市減產傳出利好消息，美股道指早段一度反覆抽高逾500點；但美國上周首次申領失業救濟人數創新高，加上全球確診新冠肺炎的病例突破百萬大關，都利淡華爾街市場投資氣氛，美股踏入尾段蒸發所有升幅，道指現時轉插不足100點。

截至本港時間凌晨約2時21分，道指報20883點，跌60點或0.29%；盤初低見20735點，跌幅為208點；早段盤中暫時高位則觸及21477點，升幅達到534點。標普500指數現時報2470點，跌不足1點；納指現報7326點，回吐33點或0.46%。油股雪佛龍和埃克森美孚股價分別攀升6.97%和4.16%，暫時為表現最強的兩隻道指成分股。波音則下滑7.50%，藥品銷售股Walgreens插水超過8%，拖累大市表現。

美首領失業救濟人數創新高

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數達664.8萬人，創紀錄新高，按周增加334.1萬人，市場預期為376.3萬人。

美國總統特朗普在Twitter貼文表示，他與沙地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)通電話，希望及預期俄羅斯和沙地，每日將削減1000萬桶或以上的原油。

據SPA報道，沙地呼籲召開OPEC+緊急會議 ，以尋求油價平衡及公平的交易。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯可能恢復與沙地的石油談判，俄羅斯將繼續與美國就石油市場進行討論。他稱，驅動油價下降的主要原因是新冠病毒疫情，而不是OPEC+磋商失敗。OPEC+本身無法幫助改善石油需求下降的局面。需求下降將導致最有競爭力的生產商生存下來。俄羅斯石油非常有競爭力。

紐約曾漲近三成半 美滙重上100

諾瓦克表示，與美國能源部長通過話，雙方對油市的觀點相似，同意致力於穩定油市的舉措，其中一個選擇是恢復與沙地的磋商。

美元呈強，ICE美滙指數重上100關，暫報100.38，回升0.71%。美元兌日圓抽高0.68%，報107.89日圓；美元兌歐羅急漲1.27%，報1.0825美元。

紐約6月期金扭轉過去4個交易日下跌局面，周四收市回升2.9%，每盎斯收報1637.7美元。金價主要受美國領取失業救濟數字急升、市場避險情緒升溫的因素利好。

油價續急漲，紐約6月期油曾漲近三成半，每桶高見36.29美元；最新報25.12美元，漲23.68%。倫敦布蘭特期油報29.72美元，漲20.13%。