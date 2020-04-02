國際財經

歐洲股市周四反覆向好，泛歐指數Stoxx 600收報312點，上揚0.42%，盤中一度下滑1.34%。油氣股急升超過5%，因為沙地阿拉伯與俄羅斯可能減產的消息，刺激紐約期油一度急飆34.85%。

英國富時100指數收報5480點，上升0.47%或25點；德國DAX指數收報9570點，微漲0.27%或26點；法國CAC 40指數收報4220點，攀升0.33%或13點；意大利富時MIB指數收報16834點，抽高1.75%或289點；西班牙IBEX 35指數收報6574點，回吐0.08%或5點。