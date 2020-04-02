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亞馬遜暫停向公眾出售口罩抗疫物資

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美國媒體報道，亞馬遜旗下電商平台停止向公眾銷售N95口罩、外科口罩、手術用保護衣及手套等防疫必需品，轉為集中向醫院、地方政府及其他新冠肺炎抗疫單位供應物資。

根據報道，亞馬遜在旗下網站設置一個新分區，只容許醫院、地方政府及防疫單位申請購買上述防疫必需品，再由該公司向登記可銷售相關產品的第三方賣家或廠家直接訂貨，然後安排送貨。

亞馬遜強調，有關代購安排不收取任何額外費用。為鼓勵第三方賣家供貨，亞馬遜還豁免部分收費。

不過，亞馬遜仍會容許公眾在電商平台購買消毒洗手液與消毒紙巾等物品。

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