國際財經

歐洲股市早段上揚，原油價格戰有望數天內結束，國際油價彈近一成，惟美國新冠病毒確診宗數持續急增，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報5500點，升46點或0.85%；德國DAX指數報9613點，升69點或0.72%；法國CAC 40指數報4235點，升28點或0.68%；意大利富時MIB指數報16777點，漲232點或1.4%。

道指期貨暫報21128點，升388點。

原油價格戰傳來好消息，美國總統特朗普表示，油價戰對於全球能源行業均帶來損害，因此有信心沙地阿拉伯與俄羅斯將於數日內可達成協議，化解油價戰的衝擊。他早前分別與俄羅斯總統普京，以及沙地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)舉行電話會議。

普京表示，俄羅斯主要出口產品的價格下降幅度非常大，非常嚴重，政府正與國內同事及OPEC的合作夥伴討論這個問題，各方也表明感到擔心。

另外，外電引述知情人士透露，在石油價格大跌後，作為全球最大石油進口國的中國，將利用油價今年暴跌60%的時機，來增加價格低廉的儲備，初始目標是今年盡快達到90天淨進口量的國家石油儲備。

全球新冠肺炎確診人數超過93萬人，世衞總幹事譚德塞表示，全球新冠肺炎確診人數可能在數日內超過100萬，死亡人數多於5萬人。在美國，確診人數逾21萬人，過去24小時增幅為2.59萬人；死亡人數4843人，增幅為790人。

油價反彈近10%，紐約原油期貨現時每桶報22.21美元，漲1.9美元或9.35%；倫敦布蘭特期油報27.21美元，漲漲2.47美元或9.98%。