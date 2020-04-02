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今日 14:25 國際財經

波音擬提出員工自願離職計劃

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路透引述消息人士透露，為減輕新冠疫情對公司帶來的財務影響，美國飛機製造商波音(Boeing)準備向員工提出買斷和提前退休計劃。

據報，波音正擬定一項自願離職計劃，允許符合條件且有意願的員工離職，並提供薪資和福利補償。最快在周四向員工詳細介紹該計劃。

波音全球員工約15萬名，近一半集中在西雅圖普吉特灣地區的工廠周圍。公司對報道拒絕置評。

新冠疫情導致航空旅行減少，飛機交付和首付款因而延期，迫使波音考慮採取更嚴厲的措施來減少現金流出。

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