國際財經

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)表示，假如目前要向股市投入資金，會對此感到猶豫，並認為由於新型冠狀病毒疫情肆虐，市場仍處於下跌趨勢。

不過，埃爾埃里安仍為有意增加投資組合的投資者提供一份路線圖，稱無論投資者擁有多少現金，都可以將其分成五批。這表明在過去幾個月中，美元成本平均法(dollar-cost averaging)的投資策略已經進入了市場。

他稱，理解為什麼有些人可能會認為美元成本平均法策略不是很成熟，但沒有人能確切地說出疫情動態將如何演變，亦沒有人能夠定位出市場的確切底部。

埃爾埃里安又指出，投資者仍然有機會提升投資組合的質量，建議沽出任何沒有現金返還或現金儲備不足、負現金流且有大量債務到期公司的債券或股票，因相關公司可能不得不在經濟刺激計劃中依靠政府的援助。

他解釋，如果目前持有這種公司，那麼不僅是在押注救助計劃，而且是不會破壞資本結構救助計劃。但大多數救助方案都將附帶條件。

他警告，因此如果要買賣劣質公司，無論是通過高收益債券進行交易，還是交易某些股票，都必須格外小心。

過去數周，由於疫情的不確定性破壞了金融市場，埃爾埃里安一直敦促投資者保持謹慎。他上月初曾正確預測，疫情驅動的拋售將持續，直到市場進入熊市。