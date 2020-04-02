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今日 10:52 國際財經

歐盟擬8483億助各國補貼工資

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歐盟將宣布一項1000億歐羅(約8482.7億港元)的貸款計劃，籌集資金幫助受新型冠狀病毒危機打擊最嚴重的歐盟國家。

歐盟委員會周三表示，該計劃將幫助各國政府向公司付款，以保住工人的工作。外電引述草案報道，該計劃將採用貸款形式，由歐盟成員國的擔保為基礎。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Von der Leyen)發表聲明指出，該計劃旨在幫助意大利、西班牙和所有遭受重創的國家，幫助人們一旦需求增加即可恢復正常工作，對立即重啟歐洲的經濟引擎至關重要。

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