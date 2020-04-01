國際財經

市場對新冠肺炎疫情蔓延的憂慮升溫，拖累全球股市周三下跌，避險情緒升溫，支持美元滙價輕微上揚。ICE美滙指數尾段升0.8%，至99.806。

前一天，美國白宮預期，未來兩周可能有10萬至24萬人死於新冠肺炎。交易商稱，消息牽動市場避險情緒升溫。

較早時，美國轉薪公司ADP公布上月私營職位損失2.7萬個，少於預期的18萬個。另外，美國供應管理協會(ISM)3月製造業指數跌至49.1，優於預期的44。

歐羅兌美元跌逾1%，至1.0911美元。美元兌日圓跌0.3%，至107.27日圓。