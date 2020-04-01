國際財經

美國新冠病毒死亡數字持續上升，加上經濟數據遜色，增添投資者的憂慮，美股早段曾挫近900點，其後一度將跌幅收窄至只有429點；尾段沽壓再現，英國多間大銀行在監管機構施壓下，叫停派息及回購計劃，歐洲金融股大跌，拖累美國的銀行股滑落，道指收市前約15分鐘的跌幅擴大至1132點，收市仍滑落近一千點，失守21000點關。

道指收市報20943點，跌973點或4.44%；標普500指數收報2470點，跌114點或4.41%；納指收報7360點，跌339點或4.41%。美國運通股價下瀉9.03%，摩根大通和高盛分別回落6.22%和6.00%。波音急挫12.40%，為表現最差的道指成分股。

全球確診逾91萬宗 死超過4.6萬

根據Worldometer最新統計，新型肺炎的全球確診人數超過91.81萬，死亡人數超過4.6萬人。美國確診病例增至逾20.5萬宗，累計死亡逾4500人，超越中國及法國，成為全球第三多死亡病例國家。

根據美國白宮推測，全美將有10萬至24萬人死於疫症。總統特朗普在白宮記者會表示，面對疫情，減慢病毒傳播的努力是生死攸關，每名公民都要作出犧牲，並預計美國人在未來兩周將會過得非常艱難，希望民眾做好準備，以及遵從政府發出保持社交距離的指引。

美國經濟數據同樣遜色；其中，美國人力資源服務機構ADP公布，美國3月私人企業職位減少2.7萬個，市場預期下降15萬個；數據為2017年以來首次下滑，因為大範圍的企業關閉開始對就業職位造成影響。

製造業指數亦跌破50分界線，代表製造業陷入萎縮。美國供應管理協會(ISM)3月製造業指數降至49.1，市場預期為45，2月指數為50.1。新訂單分項指數3月降至42.2，為2009年3月以來最低，2月為49.8。

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