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減價戰首滴血 美頁岩油商申請破產保護

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美國頁岩油公司Whiting Petroleum周三向法院提出破產保護，成為國際石油減價戰發生以來，當地油商流下的第一滴血。

Whiting Petroleum表示，沙地阿拉伯與俄羅斯大打減價戰，加上新冠病毒引發經濟衰退及石油市場需求下滑，導致石油和天然氣價格暴跌，成為集團破產的主要原因。

集團表示，目前手頭現金約有5.85億美元，將會維持營運。

Whiting Petroleum總部設在丹佛，是北達科他州Bakken產油區的主要頁岩油開採公司之一，也是科羅拉多州規模最大石油生產廠商。

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