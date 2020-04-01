國際財經

美國新冠病毒確診個案迅速飆升且突破18萬宗，抵消美俄元首表達願穩定油市的消息，市場瀰漫一片愁雲慘霧，歐洲股市早段挫逾2%。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報5441點，挫230點或4.06%；德國DAX指數報9574點，跌361點或3.64%；法國CAC 40指數報4227點，瀉168點或3.83%；意大利富時MIB指數報16696點，挫354點或2.08%。

道指期貨暫報21129點，跌622點。

根據美國約翰霍普金斯大學的最新統計，新型肺炎的全球確診人數逾85萬，死亡人數超過4.2萬人。疫情在美國持續惡化，確診病例增至逾18萬宗，新增死亡個案至少770宗，創單日新高，累計逾3700人死亡，超越中國及法國，成為全球第三多死亡病例國家。總統特朗普表示，面對疫情，減慢病毒傳播的努力是生死攸關，每名公民都要作出犧牲，並預計美國人在未來兩周將會過得非常艱難。

市場擔心疫情拖累環球經濟一蹶不振。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，美國經濟數據很可能變得十分惡劣，失業率或升至10%以上；三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)指，在新冠病毒疫情肆虐下，美國經濟相信已經陷入衰退。「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)亦預期，美股本月將再度因疫情衝擊而顯著下滑，打破3月時的低位，再度創下多年新低。

沙地和俄羅斯的價格戰導致油價急跌，特朗普表示，在必要時會加入磋商，又稱之前分別與沙地王儲穆罕默德及俄羅斯總統普京對話，均有很好的討論。俄方表示，總統普京和美國總統特朗普在電話中一致認為，目前世界石油市場的形勢對雙方都不利，兩人已同意就石油市場進行進一步磋商。

另外，滙控(00005)響應英國監管部門呼籲，決定今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。滙控倫敦股價現挫7.61%至419.7便士。

美國原油庫存增幅超預期，市場籠罩在全球供應過剩的疑慮中，油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報20.35美元，跌0.13美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報25.24美元，挫1.11美元或4.21%。

美國能源資訊局即將公布上周原油庫存，預料將增加460萬桶，汽油與精煉油庫存分別升360萬桶與減少60萬桶。