國際財經

歐洲疫情持續爆發，國際奢侈品牌Dior繼母企LVMH集團多家工廠轉為製作酒精搓手液後，Dior亦重啟旗下童裝Baby Dior的工廠，並轉為生產口罩。

疫情令法國的醫療物資緊缺，當地的奢侈品牌響應政府號召，積極生產醫療用品。Dior表示，品牌不遺餘力支持醫護，公司重新啟動旗下的童裝工廠，生產口罩，目前在該工廠的員工均屬自願服務。

Dior母公司LVMH集團早前已將旗下生產香水和化妝品的三大工廠，暫時轉為製作酒精搓手液，並免費供應予法國衞生部門和醫院使用。