國際財經

新型冠狀病毒疫情持續在美國急速擴大，市場擔心疫情拖累環球經濟一蹶不振，亞太區股市個別發展。

美國新冠病毒確診個案突破18萬宗，投資者憂慮疫情難消退，拖累日本股市連續第3日走軟。日經平均指數收報18065點，挫851點或4.5%。

日本首相安倍晉三表示，政府將實施必要和充分的經濟政策，以確保日本不會再度進入通縮。

南韓股市亦下跌近4%，韓國首爾綜合指數收報1685點，挫69點或3.94%。

澳洲股市則漲逾3%，澳洲普通股指數收報5290點，漲180點或3.53%。