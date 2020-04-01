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今日 12:46 國際財經

澳央行憂經濟活動出現非常嚴重收縮

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澳洲央行在3月份非例行會議上決定進行量化寬鬆，會議紀錄顯示，這是因為該央行擔心經濟活動可能會出現非常嚴重的收縮。

澳洲央行上月18日召開特別會議，將官方隔夜拆款利率下調至紀錄低位0.25厘，並開啟無限量公債購買計劃。

央行稱，現在無法提供最新經濟預測，但澳洲經濟活動可能會經歷非常嚴重的收縮，將延續至第一及第二季度，甚至更長時間。雖然預計一旦疫情得到控制，將經濟料迎來復甦，但時間不確定。

澳洲目前超過4500宗新型冠狀病毒確診病例，20人死亡。

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