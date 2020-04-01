國際財經

日本首相安倍晉三表示，政府將實施必要和充分的經濟政策，以確保日本不會再度進入通縮。

被問及日本央行的大規模購債計劃時，安倍晉三在國會表示，政府將提出大膽的刺激方案，將會包含發行政府債券。

安倍續稱，將採取必要和充分的宏觀政策，以確保日本不會重返通縮。央行一直在積極購買債券，理論上有採取更多措施的餘地。

日本央行行長黑田東彥指出，如果通脹率接近2%，央行將需要調整貨幣政策以穩定物價。日本在物價穩定方面未面臨直接威脅，但這並不意味央行可以永遠無限制地印鈔。