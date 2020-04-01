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外電引述消息指出，美國總統特朗普已批准，推遲徵收最惠國待遇關稅90天，預料最快在周內公布，不過，近兩年向中國貨徵收的關稅則不獲推遲。

特朗普表示，在關稅上未有決定，早前與國家主席習近平通話亦無提及。他強調中國正向美國支付款項。