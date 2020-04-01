國際財經

「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)預期，美國股市4月將再度因新冠肺炎疫情衝擊而顯著下滑，打破3月時的低位，再度創下多年新低。

他在個人視頻內認為，美國股市只是進入阻力區，短期內持續反覆，但3月中創下的今年低位勢必被打破。標準普爾500指數在3月23日創下3年低位2237點，較2月的紀錄高位跌逾30%。

岡拉克把美國股市現況與1929年大跌市相比，表示當年的股市在大跌後也反覆一年多，然後經濟轉壞，引發股市再度顯著下滑。