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白宮料多達24萬人死於肺炎 特朗普:未來兩周如墮地獄



美國白宮防疫官員估計，感染新冠病毒死亡人數可能介乎10萬至24萬人。總統特朗普稱，未來兩、三周可能像跌落地獄般痛苦。

高盛料美失業率升至15% 次季經濟收縮34%



疫情衝擊美國經濟壓力增加，高盛經濟師估計失業率今年中升至15%，第一季及第二季GDP分別跌9%與34%。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，經濟數據或變得十分惡劣，失業率可能升至10%以上。三藩市聯儲總裁戴利說，相信經濟已陷衰退。

油價首季挫逾66% 有紀錄最大跌幅



美俄元首認同穩定油市，紐約5月期油收市彈1.9%，首季累計跌66.5%，為1983年有紀錄以來最大。布蘭特5月期油收跌0.09%，首季跌幅為65.6%。

道指收市挫逾400點 首季跌幅歷來最大



中國製造業PMI數據比預期好，金融市場對經濟衰退的恐慌情緒有所消退，美股道指曾升152點；但新冠肺炎疫情持續在歐美擴散，道指尾段一度滑落475點，收市仍挫410點或1.84%。標指、納指分別跌1.60%和0.95%。美國運通股價瀉逾5%，摩通和高盛都插超過3%。首季計算，道指和標指分別錄23.2%和20%跌幅，同創有紀錄以來最差的首季表現。

外圍焦點簡訊

￭ S&P Case-Shiller全美樓價指數1月升3.9%，高於上個月漲幅；芝加哥3月PMI指數降至47.8，勝預期。

￭ 聯儲局：推臨時回購便利工具，向外國央行提供美元。

￭ 美滙指數尾段跌0.22%，報98.97，首季累漲2.5%。日圓尾段升0.25%，至107.52兌1美元。

￭ 紐約期金收市下滑2.8%，今年首季累積升4.8%。

￭ 歐央行管委赫爾茨曼：歐羅區存在通縮風險。

￭ 英、德及法國股市分別收漲1.95%、1.22%及0.4%。

￭ 英國新增381人死於新冠病毒感染，累積增至1789人；確診累積25150人。西班牙新增849人死，累積8189人；新增確診9222人，累積94417人。加拿大死亡累積至89人，確診增至7708人。

￭ 意大利延長全國封鎖期限至4月12日。

￭ 國務院:進一步對中小銀行定向降準。

金管局:16家銀行批逾7000宗支援措施申請



金管局稱，截至本月中，16家活躍於中小企貸款的銀行，共批出逾7000宗包括「還息不還本」、貸款展期和應急貸款等支援措施的申請，涉逾430億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23550點，較昨日恒指收市低水53點。

￭ ADR港股比例指數報23467點，較港低135點。

￭ 國航(00753)全年盈利減少12.66%，末期息4.442分人民幣。

￭ 東航(00670)全年盈利增18.31%，末期息5分人民幣。

￭ 中國信達(01359)全年溢利按年增8.45%，末期息10.26分人民幣。

￭ 徽商銀行(03698)全年盈利增長12.26%，末期息5.6分人民幣。

￭ 中交建(01800)全年利潤增1.39%，末期息23.276分人民幣。

￭ 廣汽(02238)全年盈利跌39.3%，末期息15分人民幣。

￭ 比亞迪電子(00285)全年溢利跌27%。

￭ 萬達酒店(00169)全年轉蝕1.5億元，不派末期息。

￭ 康寧傑瑞製藥(09966)全年虧損擴至8.33億人民幣，不派末期息。

￭ 新濠國際(00200)全年盈利增32%，末期息3.01仙。

￭ 麗展(00488)中期轉蝕11.09億元，不派中期息。麗新國際(00191)中期轉蝕7.53億元，不派中期息。