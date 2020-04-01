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渣打撤回派息 暫停回購計劃

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渣打集團(02888)宣布，決定撤回派發2019年末期息每股20美仙，並暫停2020年2月28日宣布的回購計劃。

渣打表示，是次是因應監管機構的要求，以及新型肺炎疫情為全環帶來前所未有的挑戰，董事會經過慎重考慮後而作出作的決定。

該集團指，亦不會派發2020年的中期息，關於2020年的末期息，會考慮集團全年的財務表現以及當時的中期前景而定。

渣打表示，董事會充分了解股息對股東的重要性，但現暫停派息，將能夠最大程度地為個人、企業和社區提供支持，同時保持強大的資本比率，並作長期發展。

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