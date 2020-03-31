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梅斯特:美國失業率或升至10%以上

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克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，美國經濟數據很可能變得十分惡劣，失業率或升至10%以上。

梅斯特接受美國媒體CNBC訪問時強調，由於政府須限制國民保持社交距離，以此防止新冠肺炎疫情擴散，經濟活動無可避免大幅減少，令到經濟數據變差，最壞情況端視疫情控制程度而定，聯儲局可做的事是為市場提供支持，確保疫情過後，經濟可以有強烈反彈。

梅斯特表示，在聯儲局干預後，美國金融市場功能有所改善。聯儲局仍會密切注視情況，確保在有需要時提供援手。

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