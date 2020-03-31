國際財經

新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的力度增強，高盛經濟師團隊向下修訂三項主要經濟數據預測，最新估計失業率在今年中升至15%，第一季及第二季國內生產總值將分別下跌9%與34%。

高盛原先對上述三項數據的估計分別是下跌9%、6%與24%。

不過，美國經濟可能在第二季錄得大跌後，第三季或大升，高盛預期將反彈19%，全年則下滑6.2%。

高盛經濟師表示，上周公布的首次申領失業救濟人數升至328萬人，反映情況一如預期，估計周四公布的上周首次申領失業救濟人數，將進一步增至550萬人。