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國際奧委會與東京奧組委於上周二(3月24日)發表聯合聲明，確認「東京2020奧運會」將推遲至2021年舉辦。據日本媒體報導，延期舉辦帶來的直接經濟損失將超過3萬億日元。另外，日本央行於上周三(3月25日)公佈貨幣政策會議委員意見摘要，當中繼續強調需要進一步實施貨幣寬鬆措施以阻止企業和家庭信心的惡化。兩大利淡日圓因素帶動美元/日圓於上周二升至111.69，創2月24日以來的一個月新高。

不過，上周一(3月23日)美國聯儲局宣布開啟「無限QE」，雖能穩定市場信心，但始終不利於美滙指數。此外，近期美國新增確診新冠肺炎人數激增並成為全球確診病例最多的國家，美國政府因而擴大限制病毒擴散的防護措施，令美國經濟活動備受衝擊。事實上，上周四(3月26日)美國公佈的截至3月21日當周首次申請失業救濟人數升至紀錄水平328萬，按周大增逾10倍。美滙指數於上周連跌4日，上周五(3月27日)曾跌至9個交易日新低98.25，較3月20日高位102.99大跌4.6%。在美元走弱的大趨勢下，美元/日圓亦開始跟隨回落，滙價直至本周一(3月30日)已連跌4日，最低見107.09，創3月18日以來的近兩周新低。

技術分析方面，美元/日圓於3月起觸底反彈並幾乎收復近三周的千點跌勢，並於3月24日升至一個月新高111.69。現時滙價已再次由升轉跌並回落逾400點，若美元/日圓能企穩於106.40支持(由3月9日低位101.16至3月24日高位111.69上升浪的50%回吐水平)之上的話，後市較大機會回升至109.00，甚至是110.00關口位置。

交易策略方面，我們根據3月20日策略於108.00建立的美元/日圓買盤(上望111.80，跌穿107.50止損)已於107.50平倉，虧損50點。短期內待美元/日圓回升至109.80-110.00區域沽出，下望107.20，升穿110.50止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供