國際財經

歐盟及二十國集團(G20)財金領袖等將討論抗疫救市具體措施，利好市場氣氛，歐洲股市中段漲逾1%，油價升逾6%。

截至本港時間傍晚6時14分，英國富時100指數報5661點，升98點或1.76%；德國DAX指數報10020點，漲204點或2.11%；法國CAC 40指數報44265點，升48點或1.1%；意大利富時MIB指數報17075點，漲203點或1.21%。

道指期貨暫報22304點，升137點。

美國的新型肺炎疫情嚴峻，確診病例超過16萬，死亡人數逾2900人。總統特朗普說，可能略為收緊現行防控疫情的指引，若果民眾嚴格遵從社交距離指引，將可以挽救100萬人的生命，形容未來30日是抗疫的關鍵時刻，但現時不太可能實施全國的居家令，因非常難執行。

另外，歐盟財長將磋商救市方案，歐羅集團主席沈德諾(Mario Centeno)表示，將於4月7日(下周二)舉行會議，討論經濟救助計劃。有歐盟官員相信，會議討論焦點很可能是擴大現有歐洲穩定機制(ESM)信貸額度。

數據方面，歐羅區3月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.7%，預期為上升0.8%。

美國和俄羅斯同意就穩定能源市場進行討論，帶動油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報21.34美元，漲1.25美元或6.22%；倫敦布蘭特期油報27.33美元，漲0.91美元或3.44%。