國際財經

歐盟、二十國集團(G20)財金領袖等將討論抗疫救市具體措施，市場憧憬再有大規模救市措施出爐，加上藥業公司研發病毒試劑和疫苗有進展，利好市場投資情緒，歐洲股市早段漲2%。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5684點，升120點或2.17%；德國DAX指數報10065點，漲249點或2.54%；法國CAC 40指數報4465點，升87點或1.99%；意大利富時MIB指數報17287點，漲414點或2.46%。

道指期貨暫報22306點，升139點。

美國總統特朗普表示，關注油價下滑過快情況，計劃致電俄羅斯總統普京，討論俄國與沙地阿拉伯之間的「瘋狂」減價戰問題。克里姆林宮方面回應稱，特朗普和普京同意讓兩國最高能源官員進行會面，討論全球油市暴跌的問題。

另外，歐盟財長將磋商救市方案，歐羅集團主席沈德諾(Mario Centeno)表示，將於4月7日(下周二)舉行會議，討論經濟救助計劃。有歐盟官員相信，會議討論焦點很可能是擴大現有歐洲穩定機制(ESM)信貸額度。日本財務大臣麻生太郎亦表示，G20財金領袖將討論因應新冠疫情的具體措施。

疫情發展方面，美國的新型肺炎疫情嚴峻，確診病例超過16萬，死亡人數逾2900人。總統特朗普說，可能略為收緊現行防控疫情的指引，若果民眾嚴格遵從社交距離指引，將可以挽救100萬人的生命，形容未來30日是抗疫的關鍵時刻，但現時不太可能實施全國的居家令，因非常難執行。

美國個人護理與藥業巨擘強生(Johnson & Johnson)表示，計劃在9月之前，開始對其實驗性新型冠狀病毒疫苗進行人體測試，疫苗料明年初準備好供緊急使用。

油價回穩，因美國和俄羅斯同意就穩定能源市場進行討論，但新冠病毒疫情導致的封關破壞市場需求，令油價仍處於接近18年低位。紐約原油期貨現時每桶報21.13美元，漲1.04美元或5.18%；倫敦布蘭特期油報22.99美元，漲0.23美元或1.01%。