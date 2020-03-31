國際財經

金融市場數據供應商Refinitiv發布報告，指今年首季全球併購活動大跌28%，創2016年以來最低水平。

Refinitiv的數據顯示，首季全球併購額由去年同期的9640億美元降至6980億美元，受累於新冠病毒疫情對全球經濟的破壞性影響在3月開始顯現，加劇了今年的緩慢開局。

期內，美國併購活動按年驟減一半，跌至2520億美元，亞洲亦下降17%，萎縮至1429億美元。歐洲則增加一倍以上，至2320億美元，主要是由於疫情開始衝擊歐洲經濟前達成的幾項大型交易。