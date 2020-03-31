國際財經

金價近期持續攀升，屬全球最大黃金買家的俄羅斯公布，將由明日開始停止購買黃金。分析指出，隨着全球黃金需求上升，料俄羅斯擬出售部分黃金儲備。

俄羅斯在過去5年耗資超過400億美元購買黃金，一直是支撐市場的主要支柱。俄羅斯央行持有的黃金儲備價值約1200億美元，黃金約佔該國的國際儲備20%，屬歷史較高水平，也高於其他中央銀行。

ING首席俄羅斯經濟學家Dmitry Dolgin表示，全球對黃金的需求似乎很高，央行正在向黃金賣方發出訊號，他們應將供應重新定向外部。