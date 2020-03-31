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今日 10:48 國際財經

聯合國:發展中國家需19.5億應對疫情

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新型冠狀病毒疫情持續蔓延，重創環球金融市場。聯合國認為，發展中國家今年將需要2.5萬億美元(約19.5萬億港元)支持，以應對是次經濟危機。

聯合國發表報告指出，由於資本大量外流，且大宗商品價格下跌和貨幣貶值導致出口獲利減少，發展中國家經濟將受到巨大衝擊，整體影響可能比2008年的危機更糟。

報告稱，所需措施包括1萬億美元的流動性注入，以及1萬億美元的債務紓困方案。除資本管制措施之外，還需要5000億美元資金用於緊急衞生服務和相關項目。

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