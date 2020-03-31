國際財經

美國最大航空公司、美國航空表示，將申請華府的抗疫救助計劃，一般預期該公司尋求120億美元借貸。該公司並且將向僱員提供部分支薪及提早退休。

美國國會上周通過的逾2萬億美元抗疫救助法例，預留500億美元以支持航空業，其中250億美元是援助金，另250億美元為貸款。

美航表示，將申請有關救助，期望令到集團勝過逆境。該公司又稱，大部分美國僱員(除了機師外)可能於未來12月收取25%薪酬，有10年資歷以上的美國僱員將收取一半薪酬。

同時，集團將提出提早退休或自願遣散計劃，尋求僱員參與。