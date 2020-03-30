即巿股評 港股直擊 國際財經

美股主要指數上周一(23日)挫至今年新低，隨後連續3天顯著彈升，到了上周五才回吐，道指收報21636點，下瀉915點(4.06%)，標普500指數及納指則分別急跌3.37%和3.79%；以全星期計，道指仍錄得12.8%的漲幅。

華爾街上周中段能夠三連升，皆因投資者憧憬總統特朗普將簽署國會通過的2萬億美元抗疫救市方案。分析普遍質疑，今次危機是由新冠肺炎觸發，政府加上聯儲局大舉放水，對於遏止疫情以至市場恐慌未必有效，然而，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)卻對前景大致表示樂觀。

1973年出生的卡什卡里原本是美國太空總署(NASA)工程師，在Wharton商學院畢業後才加入高盛，於2008年任職財政部助理部長時，負責處理聯邦政府為應對金融海嘯而推行的7000億美元「問題資產紓困計劃」(Troubled Asset Relief Program, TARP)，可見他在金融市場及財政政策方面經驗十分豐富。

卡什卡里接受CBS《六十分鐘時事雜誌》(60 Minutes)專訪時首先提到，預期有數百萬人失掉工作(勞工部上周四公布最近一周首次申領失業救濟人數達創紀錄的328.3萬)，又說美國將進入「911」後那樣的衰退，而最壞情況是出現2008年般的「大衰退」(Great Recession)，但他相信，華府推出刺激方案對紓緩危機有幫助。

卡什卡里回顧2008年金融海嘯，認為財政部犯了兩個大錯，第一是反應太慢且保守(或許是指政府任由雷曼兄弟倒閉)，第二是TARP僅針對性(targeted)支援那些問題不大的業主，相反，對被指不負責任而「罪有應得」的業主，則置之不理。換句話說，現在只要財政政策制定者(即國會與聯儲局)能更加積極向市場提供充足流動性，甚至作出過度反應(overreact)，反而可以避免最惡劣情況發生；而最重要的是，(救市)計劃須慷慨扶助工人及小商戶，防止大規模裁員，就業市場一旦穩定下來，經濟很快便會反彈。他強調，聯儲局還有很多工具和「彈藥」(ammunition)。

卡什卡里建議更進取救市是否有效減輕衰退危機尚待觀察，惟道指上周二至周四造出上世紀三十年代以來的最大3天漲幅，曾反彈逾24%，即使不能稱得上踏入技術牛市，最低限度已令剛在3月中旬誕生的熊BB「閃遁」無蹤。

港股方面，恒指昨低開463點，午市一度升到23491點後反覆回落，收報23175點，跌309點(1.32%)。

EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數目前仍高於40%的警戒水平約30個百分點，相比上周一的94.6%卻已急速下滑。附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)上周三挫至10.2%，近日似有回勇跡象，或帶動恒指短線續超賣反彈。

信報投資研究部

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