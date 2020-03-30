國際財經

受美國巨額刺激經濟方案沖喜，加上部分投資者樂觀預期新冠肺炎未必會構成曠日持久的嚴重打擊，以及有藥廠稱將測試疫苗，帶動美股三大指數周一收市齊漲逾3%；美滙回升，金價則續跌，紐油價格曾急挫逾10%，跌穿20美元關。

道指昨高開41點，初段曾倒跌114點，但很快收復失地；成分股波音因分析師預期今年收入無法達標，股價曾急瀉逾13%，收市收窄跌幅至6%，但無礙道指表現，尾段一度大升741點，收市仍漲690點或3.19%，標指及納指分別高收3.35%及3.62%。

美國失業率或逾32%

聖路易斯聯儲銀行經濟師估計，疫情下美國將會失去4700萬個職位，造成失業率高達32.1%，較該行總裁布拉德(James Bullard)早前估計的30%更嚴重。

歐股表現反覆，泛歐Stoxx 600指數回升1.28%；英股高收0.97%，法股及德股也倒升0.62%及1.9%終場。

西班牙、意大利、法國和比利時等歐盟成員國在近期波動市況下禁止沽空，但世界交易所聯會(WFE)行政總裁蘇庫馬爾(Nandini Sukumar)周一發聲明稱，禁沽空措施沒有作用，反而增加市場的不確定性，而且這些交易所已經有熔斷機制等，可在股市極端波動時緩和投資者情緒。

黃金受壓 油價曾失守20美元

美滙指數尾段回升0.67%，至99.02；新冠肺炎蔓延引發經濟活動停頓，部分國家主權債評級遭下調，促使投資者重新吸納美元避險。日圓升0.03%，至每美元兌107.91日圓，有傳日本打算發債16萬億日圓來資助刺激經濟方案。英鎊在惠譽下調主權債信評級至AA-後走軟，曾挫逾1%，在美市尾段跌0.25%，兌1.2416美元。歐羅回落0.89%，兌1.1042美元。

紐約期金無法延續上周近12年最大升幅的氣勢，昨日跌0.7%，每盎斯收報1643.2美元。

國際油價顯著走低，紐約期油曾插10.4%，失守20美元關，低見每桶19.27美元，收市仍跌6.6%；布蘭特期油愈跌愈多，曾瀉13.16%，報21.65美元，是2002年11月後新低，收市跌幅收窄至8.7%。