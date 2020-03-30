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今日 02:30 國際財經

歐盟財長下周開會 磋商救市方案

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歐盟發言人Eric Mamer表示，只要各成員國同意，歐盟將盡快開展應對新冠肺炎疫情的經濟計劃。

對於因應疫情提供援助計劃，歐盟成員國的看法存在很大分歧。有成員國提出發行歐羅債券，但遭其他成員國反對。歐盟領袖已經要求由各國財長組成的歐羅集團，兩周內提出救助經濟計劃。

歐羅集團主席沈德諾(Mario Centeno)表示，將於4月7日(下周二)舉行會議，討論經濟救助計劃。有歐盟官員相信，會議討論焦點很可能是擴大現有歐洲穩定機制(ESM)信貸額度。

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