國際財經 即巿股評

上周一（3月23日）美國聯儲局宣布開啟「無限QE」，將不限量按需買入美債和機構住房抵押貸款支持證券（MBS），令美滙指數從逾3年新高102.99大幅回落，美元/加元亦受拖累開始下跌。另外，美國於上周四（3月26日）公布的首次申請失業救濟人數（截至3月21日當周）升至紀錄水平328.3萬人，大超預期的150萬，顯示新冠肺炎疫情已嚴重影響美國經濟。美滙指數於上周連跌4日，上周五（3月27日）曾跌至9個交易日新低98.25，較3月20日高位102.99大跌4.6%。美元/加元於上周同樣連跌4日，滙價曾跌至1.3919，距離4年高位1.4665已大幅回落逾700點。

值得留意的是，國際油價於近日有再度下跌的跡象，今日（3月30日）紐約期油跌破20美元大關至19.95美元，再創2002年2月以來的逾18年新低。由於現時油價已低於其煉製成本，若油價長期低迷的話，必定會對加元構成重大打擊，投資者仍不宜對加元過份樂觀。

技術分析方面，美元/加元在短暫升至4年新高1.4665（逼近2016年1月高位1.4689）後大幅回落逾700點，以消化過去的超買力量。由於原油價格尚未穩定，若美元/加元能企穩於1.3760支持（由2月21日低位1.3199至3月19日高位1.4665上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）之上的話，後市很大機會再度上探1.4100，甚至是1.4320水平。

交易策略方面，早前於3月23日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元下跌至1.3760-1.3780區域買入，上望1.4100，跌穿1.3720止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供