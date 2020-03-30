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今日 18:34 國際財經

憂疫情失控 歐股中段續跌

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全球新型冠狀病毒確診個案快速增長，美國情況急速惡化，投資者憂慮疫情失控，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚時分，英國富時100指數報5461點，跌51點或0.93%；德國DAX指數報9581點，挫50點或0.52%；法國CAC 40指數報4304點，跌47點或1.09%；意大利富時MIB指數報16737點，挫81點或0.48%。

道指期貨暫報21395點，跌42點。

全球累計新型肺炎確診人數逾71萬，超過3.3萬人死亡。其中，美國的染疫人數接近14萬宗，逾2400人死亡。英國至今有逾1.95萬人確診，累計1228人死亡。意大利再多5217人確診，增幅是4日以來最低，累計97689宗確診，死亡人數增至10779人，仍是全球死亡人數最多的國家。

美國總統特朗普警告，按模型推算全國死亡病例將在復活節期間達至高峰，將涵蓋全國的社交距離指引有效期延至4月底。財長努欽預期，本周開始中小企貸款計劃，重申三周內可寄出給予個人援助的支票或直接存款，而納稅人將於給予航空業250億美元的安排上得到報酬。

數據方面，歐羅區3月消費者信心指數為負11.6，符合預期；經濟景氣指數為94.5，預期為93。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報20.57美元，挫0.94美元或4.37%；倫敦布蘭特期油報26.62美元，挫1.33美元或4.76%。

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