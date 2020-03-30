國際財經 即巿股評

經過全球央行無限量放水後，美股標普上周一在2191點摸底，比起2月當時仲响新高的3393點，足足暴跌35.4%，之後美股急速反彈，到上周四最高彈到2637，貼近黃金比率反彈0.382水平(現處2650點)，周五再度下插3.4%，最終收2541點，埋單全周仍勁彈一成。

全球確診新冠肺炎數字人數升得誇張，感覺上市場開始對數字麻木，原因是檢測人數上升，變相令事件陽光化，加上新冠肺炎由過往令市場絶望，現轉至非絕症看待，尤其是治療瘧疾的chloroquine和hydroxychloroquine、以至吉利德新藥瑞德西韋(remdesivir)及富士的法匹拉韋(Avigan)等等，已看到有助治療新冠肺炎，只要呼吸機可大量生產，明顯見到抗疫曙光，加上央行出力托市，股市有望喘穩。

按黃金比率量度，標指暫時受制2650點，短期2500點有支持，反彈上望黃金比率0.5倍，即2792點(圖一)。

賭華府救波音博股價升兩成

就以波音為例，筆者上周二低位透過槓桿軍工ETF低撈，原因是波音仍美國國寶，又喺美國大到不能倒的企業，從作為一間美國主要軍工企業角度出發，萬一波音倒閉，美國大部分戰鬥機以至波音生產的民航機，將因無零件更換勢必停飛，屆時都咪話唔閉翳！

再者，波音債息亦開始回落，原因是聯儲局購入BBB級別的債券，在圖一看到，仍屬BBB級別的波音，其2030年到期的債息下跌，也是股價摸底之時，雖然上周五也跟大市回落，但筆者認為，波音大到不能倒，加上聯儲局掃債，一旦波音股價回落到160樓下可以博博，目標睇200美元，穿145美元止蝕。

Zoom被市場神化

一場新冠肺炎，令視像通訊軟件商Zoom(ZM)爆紅，不單小學雞，連家長到投資者無人不讚，甚有哥倫布發現新大陸的感覺，本欄與Zoom識於微時，在2月4日《信報》專欄政觀其辯中叫大家今年「趁價殘跟超級大鱷撈Zoom」，當日Zoom收市只是85.79美元，以上周五151.7美元收市計，累升足足76.8%，遠遠跑贏標指表現(同期大跌22.9%)。

不過，全球視像通訊軟件不單只得Zoom，最近筆者參加多個內地公司的發布會，國內公司大多數用一個叫路演中的軟件，包括碧桂園系、陌陌、安螺水泥(00914)、李寧(02331)、甚至是NIKE，同時騰訊(00700)、微軟等等也有相類似軟件登場。

Zoom雖然是近期的逆市奇葩，但投資者「神化」下，若有跟筆者由低位揸上來，回報已冠絶其他股份，喺時候落車，情況就如當日維珍銀河(SPCE)(可參考最鋒利嘅刀似近生銹)，正所謂有糊唔食，罪大惡極！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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