國際財經

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，所謂的「新冠債券」(Coronabonds)並不是對抗新型冠狀病毒疫情的唯一工具，而且也不是最有效的工具。

金多斯接受外電訪問時指出，最強大的無疑是歐洲央行。他又說，央行將採取一切可能措施維護歐羅，將努力確保歐洲經濟擁有最佳融資工具。

歐洲央行管理委員會委員科斯塔(Carlos Costa)上周向外電發文披露，歐羅區各國政府應該考慮共同發行可用於應對新型冠狀病毒肺炎疫情的「新冠債券」，以避免潛在的新一輪主權債務危機。