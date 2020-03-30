國際財經

新型冠狀病毒疫情持續肆虐全球，美國情況急速惡化，投資者憂慮疫情失控，加上北韓昨日試射超大型火箭炮，不確定風險驟增，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時37分，英國富時100指數報5428點，挫82點或1.49%；德國DAX指數報9542點，跌89點或0.93%；法國CAC 40指數報4275點，挫75點或1.74%；意大利富時MIB指數報16471點，挫351點或2.09%。

道指期貨暫報21365點，跌72點。

全球新型冠狀病毒肺炎確診個案快速增長，累計確診患者人數逾71萬，超過3.3萬人死亡。其中，美國的染疫人數接近14萬宗，有逾2400宗死亡病例。美國總統特朗普警告，指按模型推算全國死亡病例將在復活節期間達至高峰，將涵蓋全國的社交距離指引有效期延至4月30日。

歐洲方面，英國至今有逾1.95萬人確診，累計1228人死亡。有專家預計，英國的死亡個案會在未來一兩星期持續上升，估計當局因應疫情採取的封銷措施會持續一段時間，可能半年後才能恢復正常生活。至於意大利再多5217人確診，增幅是4日以來最低，累計97689宗確診，死亡人數增至10779人，仍然是全球死亡人數最多的國家；當局決定延長為期一個月的封鎖，以防止疫情擴散。

不過，美國財長努欽預期，本周開始中小企貸款計劃，又重申三周內可寄出給予個人援助的支票或直接存款，而納稅人將於給予航空業250億美元的安排上得到報酬。美國副總統彭斯稱，雖然美國股市一度大跌，但近日已有所反彈，總統特朗普與其經濟團隊認為，美國經濟基礎依然強勁，相信一旦疫情消退，經濟將有強勁反彈。

新冠病毒疫情引發多個國家採取封鎖隔離措施，對原油需求的打擊恐較預期嚴峻，加上沙地稱未與俄羅斯就新石油協議進行討論，國際油價下挫。紐約原油期貨一度失守每桶20美元，低見19.92美元，逼近逾18年低位，現時每桶報20.45美元，挫1.06美元或4.93%；倫敦布蘭特期油報23.26美元，挫1.67美元或6.7%。

交易商預期，沙地阿拉伯與俄羅斯繼續其增產勢頭，以及疫情可能導致原油需求疲弱的因素，成為油價持續下滑的主因。