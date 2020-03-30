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南韓總統文在寅今日在青瓦台主持第三次緊急經濟會議時表示，中央政府決定攜手地方政府，向包括中產階層在內的收入下游70%的家庭發放災害補助，4人家庭的補助標準為每戶100萬韓圜(約6468.96港元)。

文在寅指出，全體國民飽受新型冠狀病毒疫情帶來的痛苦，而且全民參與防疫，人人都有資格獲得補償。政府盡快發放災害補助金尤其重要，因此政府將盡早提交第二期補充預算案，並爭取在4月內獲得國會通過。

他提到，政府需要最大限度地確保財政預算，以迅速應對突如其來的危機情況，為此將大刀闊斧地調整政府預算。