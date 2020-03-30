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今日 08:46 國際財經

布油跌逾7% 創17年新低

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市場憂慮新冠肺炎疫情引發的多個國家封鎖形勢，對原油需求的打擊較預期嚴峻。國際油價周一亞洲交易時段急挫，創下17年新低。

倫敦布蘭特5月期油最多跌7.6%或1.9美元，每桶低見23.03美元，創下2002年11月以來最低，最新每桶報23.54美元。紐約4月期油一度跌穿20美元，低見19.92美元，跌1.59美元，最新每桶報20.29美元。

交易商預期，沙地阿拉伯與俄羅斯繼續其增產勢頭，以及疫情可能導致原油需求疲弱的因素，成為油價持續下滑的主因。

 

 

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