國際財經

美國股市上周漲逾一成，投資專家預期，本周陸續公布的美國經濟數據將揭示新冠肺炎疫情衝擊的情況，令到美國股市可能再出現大幅波動。

回顧美國股市上周表現，三大主要指數連續三天上揚，周四高位與周一的低位相比，升幅超過兩成，周五有所回落。標普500指數單周升10.3%。

展望本周，市場焦點是到底美國股市是見底回升，抑或反彈後再度尋底。Richard Bernstein Advisors行政總裁Richard Bernstein表示，本周公布的經濟數據將對上述討論有指標作用，尤其是周五公布的3月非農業職位變幅。經濟師暫時預期，3月非農業職位將減少5.6萬個，因為只反映部分州份全面封鎖的情況，而不是全面性情況。

其他數據方面，周三公布的美國供應管理協會(ISM)3月製造業指數，以及同日公布的3月汽車銷售情況，以及ISM周五公布的3月服務業指數，也是重要的證據。

Grant Thornto首席經濟師Diane Swonk認為，汽車銷售數據是重要指標，因為可能有雙位數的跌幅。美國2月汽車銷量年率化後為1680萬輛，而3月預期為1200萬輛。

另外，聯儲局公布的量化寬鬆措施成效，也是市場關注焦點。上周，聯儲局向市場釋出逾6000億美元資金，CFRA 首席策略師Sam Stovall相信，這是推動大市連升三天的原因之一。