國際財經

美國股市經歷上周的大跌後反彈，本周預期面對嚴峻的數據考驗，焦點將落在美國公布的重要就業數據與歐亞的經濟數據身上。

綜合專家分析，本周最重要市場焦點，當推周五公布的美國3月非農業職位數據。雖然美國部分大城市及州份進行全面封鎖防範新冠肺炎疫情，但市場預期，3月非農業職位只會錄得下跌10萬份，因為大部分失業情況未反映出來。

不過，周四公布的美國上周首次申領救濟人數，可能是更重要的就業指標。上周，有關數字為創紀錄的328萬份。其後，美國國會通過總值逾2萬億美元的龐大救市措施，但有關援助不會即時轉賬，因此疫情衝擊就業的嚴重情況仍會陸續浮現。經濟師相信，本周的初領救濟數據將會再創新高。

第二個市場焦點，是白宮對於重啟美國經濟的時間表。美國總統特朗普上周六表示，不確定美國經濟可以於復活節周日，即4月12日可重新啟動。他較早時接受訪問時曾經表示，期望當天可重新啟動美國經濟。其後，衞生專家認為，疫情未有受控跡象，現時討論重啟經濟是言之尚早。因此，特朗普收回此前言論的看法，也是意料之內。

第三個焦點，是中國周二公布的3月採購經理指數(PMI)。儘管中國較早時公布的1及2月份工業利潤數據，已經顯示當地經濟受到疫情重創，而當地疫情已經受控，但一般估計，3月PMI將進一步惡化，因為歐美國家的疫情持續惡化，令到中國出口繼續呈現一片慘淡狀況。

第四個焦點，是歐羅區數據。歐羅區將於周一公布經濟情緒指數，勢必反映當地商界對於前景的看法，預期在疫情重創下，有關數據將更形惡劣。另外，歐羅區本周還會公布其他3月數據，包括通脹、零售銷貨值與失業率，全面揭示疫情衝擊程度。

第五個焦點，是美國經濟第一季的總結。經濟師相信，美國首季經濟將是自大蕭條以來最差，摩根大通預期將收縮12%。

不過，第二季的開始並非意味否極泰來，因為情況可能更糟糕。不過，市場人士憧憬，全球多個國家推出總值5萬億美元的刺激經濟措施，而央行則把基準利率降至接近零水平與大量購買債券資產等措施，可望把疫情衝擊減至最低。